MKE Ankaragücü eski başkanı Koca, tahliye edildi (2)

'BİR YUMRUK İLE ONLARI HAKLI ÇIKARMIŞ GİBİ OLDUM'

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı olayı ile ilgili soruşturmada tutuklanan ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca, cezaevinden çıkmasının ardından Ankaragücü Tandoğan Tesisleri'ne geçti. Burada taraftarların sevgi gösterileri ile karşılanmasının ardından Koca, basın açıklaması yaptı. Faruk Koca, taraftarlara 15 gündür burada gece gündüz demeden verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Sizlere böyle bir olay yaşattığım için çok mahcubum, çok üzgünüm. Benden beklenmeyen bir şeydi. Önce dünya gündemini, Türkiye gündemini özellikle Gazzeli çocukların ve dünya mazlumlarının gündemini işgal ettiğim için hepsinden, onlardan özür diliyor, helallik istiyorum. Çünkü zulüm devam ederken, katliam devam ederken gündem onların olmalıydı. Daha sonra Türkiye'de yaşanan şehitlerin gündemini aldığımdan dolayı tekrar üzgün olduğumu ifade etmek isterim. Gündem onların olmalıydı. Bu kadar acı, bu kadar ıstırap varken gündemi bu meseleyle işgal etmekten dolayı gerçekten çok üzgün olduğumu ifade etmek isterim" dedi.

'BÜTÜN TARAFTARLARIN BEKLEDİKLERİ TEK ŞEY; ADALETTİR'

35 yıllık ticari, siyasi ve sosyal hayatının vesilesiyle kendini tanıyan ve kendinden böyle bir eylemi beklemeyen bütün dostlarından özür dileyen Koca, şunları söyledi:

"Onlar haklarını helal etsinler. Sadece hayatta ilke edindiğim, prensip edindiğim bazı değerler var, her zaman şunu arkadaşlarımla da paylaştım; haksızlığın, hırsızlığın haklı çıkartacak sebep vermemiz lazım. Maalesef bu olayı gerçekleştirenlere karşı bir yumruk ile onları haklı çıkarmış gibi oldum ama şunu belirtmeliyim; özellikle bütün kulüplerin, bütün taraftarın Türkiye'de ve dünyada bütün taraftarların bekledikleri tek şey; adalettir. Bu insanlar çoluk çocuğunun rızkını keserek ve tek mutlu oldukları futbol maçını izlemektir en büyük lüksleri. Bu insanların hukukunu bütün taraflara söylüyorum; federasyon, hakemler, kulüpler bu insanların hukukunu çiğnememek için lütfen empati yapalım. Bu mazlumların, bu dostların, bu taraftarların bütün kulüplerin bak ısrarla hiç ayırmıyorum. Çünkü taraftarlık başka bir şey. Hiçbir beklenti olmadan, hiçbir hesap olmadan aşk ile gönülden yapılan bir iş. Bu insanların hukukunu empati yaparak dikkate almamız hepimizin sorumluluğudur. Kulüp başkanları, federasyonun, hakemlerin, yorumcuların hepsinin sorumluluğudur. Lütfen buna dikkat edelim."

'BELKİ BU EYLEMİ YAPACAK EN SON KİŞİLERDEN BİRİYİM'

Koca, yaptığı bu eylemi hiçbir zaman savunmadığını kaydederek, "Belki bu eylemi yapacak en son kişilerden biriyim ama insanız, beşeriz gördüğümüz yanlış ve haksızlıklara karşı beşer olmamızdan, insan olmamızdan dolayı bir tepki veriyoruz. Tepkinin biçimi yanlış olabilir ama insan olmak, adam olmak haksızlığa tepki vermektir, yanlışa itiraz etmektir. Sizlerden de yaptığınız eylemden dolayı helallik istiyorum" diye konuştu.

'BÜTÜN PAYDAŞLARA 'ADALET' DİYORUM'

Hak edilmemiş hiçbir unvanı almak istemediğini ifade eden Koca, "Burada bir kahramanlık olarak, bir figür olarak çıkmak istemiyorum. Kahramanlar dünyanın din, dil, ırk ayırt etmeden dünyanın mazlum insanlarıdır. Kahramanlar bugünlerde Gazzeli Müslümanlarındır, Gazzeli çocuklarındır, Gazzeli kadınlarındır. Onların hakkını yiyip burada bir kahramanlık figürü olarak ortaya çıkmak istemem. Sadece ve sadece bugünden itibaren bu olaylardan dolayı lütfen bütün paydaşlara adalet diyorum" diye konuştu.

'BÜTÜN KULÜPLERİN TARAFTARLARININ HEPSİ CEZAEVİNE MESAJLAR GÖNDERDİ'

Bugünlerde yüreklerinin parçalandığını belirten Koca, "Kendinizi bütün medyanın, bütün kamuoyunun kendinizi benim yerime koymanızı istiyorum. Kaç gündür kaç tane ana yüreği yanıyor, kaç tane şehidimiz var, o şehitlerin acısı varken gündemin bu meseleyle meşgul edilmesinden dolayı duyduğum vicdan azabını sizinle paylaşmak istiyorum. O şehitlerden helallik istiyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bu menfur olaydan dolayı, bu acı olaydan dolayı istemeyerek yaptığım bu olaydan dolayı beni tanıyan dostlarım gerçek dostlarım, cezaevinde beni ziyaret eden ve bu meselede acısını benim acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Onların hakkını ödeyemem. Herkese teşekkür ediyorum, kulübü yalnız bırakmayın. Kulüp başkanlarına, futbol severlere, özellikle Kulüpler Birliği'ne ve Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Hiçbir kulüp ayrımı yapmadan bütün kulüplerin taraftarlarının hepsi mesajlar gönderdi, desteklerini ilan ettiler. Bu vesileyle herkese teşekkür ediyorum" dedi.