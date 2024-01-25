Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da intihar saldırısı: 2 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Somali polisinden yapılan açıklamaya göre, şehrin en işlek noktalarından birinde intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 sivil yaralandı.
Saldırıyı, Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.
Örgüt, dün ülkenin orta kesimindeki Galmudug eyaletinde bir askeri üsse saldırı düzenlemiş ve şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele edileceğini bildirmişti.
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