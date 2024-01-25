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Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 2 ölü - Son Dakika
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 2 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele edileceğini bildirdi.

Somali\'nin başkenti Mogadişu\'da intihar saldırısı: 2 ölü
25.01.2024 - 09:39,  Güncelleme: 09:39
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Somali polisinden yapılan açıklamaya göre, şehrin en işlek noktalarından birinde intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 sivil yaralandı.

Saldırıyı, Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.

Örgüt, dün ülkenin orta kesimindeki Galmudug eyaletinde bir askeri üsse saldırı düzenlemiş ve şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele edileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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