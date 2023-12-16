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Moğolistan'da dondurucu soğuklar - Son Dakika
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Moğolistan'da dondurucu soğuklar

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı, Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasının Moğolistan'ı etkisi altına aldığını açıkladı. Ülkede sıcaklık düşüşleri, şiddetli rüzgar ve kar fırtınaları yaşanıyor. Moğolistan'ın batısındaki Tes soum'da eksi 46,2 santigrat derece kaydedildi. Halka felaketlere karşı önlem almaları çağrısı yapıldı.

Moğolistan\'da dondurucu soğuklar
16.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:24
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ÇEKİM TARİHİ: 15 Aralık 2023

Moğolistan'da karla kaplı alanların çeşitli görüntüleri

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı (NEMHEM) Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen güçlü bir soğuk hava dalgasının Moğolistan'ın büyük bölümünü etkisi altına aldığını belirtti. Açıklamada, bu soğuk hava dalgasının, son günlerde sıcaklık düşüşlerine neden olduğu ve şiddetli rüzgar ve kar fırtınaları getirdiği ifade edildi.

NEMHEM'den yapılan açıklamaya göre, Moğolistan'ın batısındaki Zavhan eyaletinin idari bir alt bölümü olan Tes soum'da Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sıcaklığın eksi 46,2 santigrat dereceye düşmesiyle ülkede bu kışın en soğuk hava sıcaklığı kaydedildi.

Moğolistan'ın diğer bölgelerinde Perşembe gecesi sıcaklığın eksi 21 santigrat derecenin altına düştüğü bilgisine de yer verildi.

Ajans, soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de ülke genelinde devam etmesinin beklendiğini belirterek, başta göçebe çobanlar ve sürücüler olmak üzere halkı olası felaketlere karşı ekstra önlemler almaya çağırdı.

Dondurucu soğukların görüldüğü Moğolistan sert karasal iklime sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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Moğolistan, Aralık, Rusya, Son Dakika

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