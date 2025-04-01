- Moldova, 3 Rus diplomatı sınır dışı etti

KİŞİNEV - Moldova, yasa dışı siyasi finansmanla suçlanan Rusya yanlısı bir milletvekilinin kaçmasını planlamakla suçladığı 3 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Moldova ve Rusya arasında diplomatik kriz çıktı. Moldova hükümeti, Rusya'nın Kişinev büyükelçiliğini yasa dışı siyasi finansman sağlamakla suçlanan Rusya yanlısı milletvekili Alexandr Nesterovschi'nin hapse girmesini önlemek amacıyla ülkeden kaçmasını sağlamakla suçladı. Hükümet, milletvekilinin kaçmasını organize etmekle suçladığı 3 Rus diplomatı dün sınır dışı ettiğini duyurdu.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Moldova Cumhuriyeti'nin yargı sistemine müdahalesi kabul edilemez. Moldova Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'ndaki adalete müdahale ettiğini bir düşünün" dedi.

Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Ozerov, iç işlerine müdahale suçlamasının asılsız ve temelsiz olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova'nın sınır dışı kararına misilleme yapılacağını duyurdu.

En son büyükelçilikte görüldü

Güvenlik ve İstihbarat Servisi, dün mahkemenin kendisini gıyaben 12 yıl hapse mahkum etmesinden bir gün önce Nesterovschi'nin 18 Mart'ta Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Rus büyükelçiliğine girdiğini gösteren bir video yayınladı. İstihbarat Servisi tarafından yapılan açıklamada Nesterovschi'nin, büyükelçiliğin diplomatik plakalı bir aracıyla Rusya yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesine götürüldüğü ve orada Rus özel servislerinin doğrudan koruması altına alındığı belirtildi.

Nesterovschi 2023'teki yerel seçimler, 2024 başkanlık seçimi ve Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğine ilişkin ulusal referandum sırasında bir Rus yanlısı partiye yasa dışı olarak para aktarmaktan suçlu bulunmuştu. Nesterovschi suçlamaları reddederek bunların siyasi amaçlı olduğunu öne sürmüştü.

Moldovalı yetkililer, Rusya'yı resmi kurumlara ve seçimlere müdahale etmek de dahil olmak üzere ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçluyor. Moskova ise söz konusu iddiaları reddediyor.

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı gözaltına alınmıştı

Rus yanlısı politikalarıyla bilinen Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul da yasa dışı siyasi finansman sağlama suçlamasıyla Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda 22 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Mahkeme tarafından en az 30 gün gözaltında tutulmasına hükmedilen Gutsul, suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu belirterek suçlamaları reddetmişti. Gutsul, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istemişti.