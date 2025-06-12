Moritanya'da 34 Su Kuyusu Açıldı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Afrika kıtasının batısında, çöl iklimine sahip Moritanya'da 7 yılda 34 su kuyusu açıldı.

Vakıf, Afrika kıtasında halkın en önemli ihtiyaçlarından biri olan suya ulaşılabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" Projesi kapsamında bağışçıların desteğiyle çöl ikliminin hüküm sürdüğü Moritanya'da 7 yılda 34 su kuyusu hizmete girdi.

Güneş enerjisiyle çalışan su pompaları sayesinde kuyular, uzun yıllar kullanılabilecek.

7 yılda 35 su kuyusu açıldı

Nuakşot Din Hizmetleri Müşaviri Muhammet Beyler, AA muhabirine, yaklaşık 5 milyon nüfuslu Moritanya'da çöl ikliminin hakim olduğunu söyledi.

Ülkede suya ulaşmanın zor olduğuna dikkati çeken Beyler, "Dolayısıyla açılacak kuyular son derece kıymetli. İnsanların suya çok ihtiyacı var." dedi.

Beyler, TDV'nin ilk defa 2018'de Moritanya'daki su ihtiyacını görerek kuyular açmaya başladığını belirtti.

Çalışmalar neticesinde bugüne kadar 34 kuyunun açıldığını anlatan Beyler, şunları kaydetti:

"Su kuyularının bakım ve onarımı da TDV tarafından yapılıyor. Su kuyularının en önemli özelliği uzun ömürlü olması. Su kuyusu açarken 80-100 hatta 250 metrelik sondajlar yapılıyor. Suya ulaşıldığında ise önce analiz ediliyor, içilebilirse kuyu yapılıyor. Vakfımız, şu anda 35'inci kuyusunu yapıyor. Tamamlandığında Moritanya halkı, Türk halkının yaptığı yardımlarla kurulan çeşmelerimizden istifade etmiş olacak."

"Yardımlar, Moritanya halkı nezdinde çok rağbet görüyor"

Beyler, yardımların memnuniyetle karşılandığını dile getirerek, "Türkiye'nin burada yaptığı yardımlar, Moritanya halkı nezdinde çok rağbet görüyor. Ülkemize, devletimize ve halkımıza yönelik sevgiyi, muhabbeti çok daha artırmış oluyor. Moritanyalılar, bize olan muhabbetlerini ziyadesiyle ifade etmiş oluyorlar. Biz de bunları duymaktan son derece memnun oluyoruz." şeklinde konuştu.

Su kuyusu haricinde farklı yardımlar da yaptıklarını anlatan Beyler, ramazanda ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Beyler, Moritanya'da her ay yetim bursu yardımı da yaptıklarını belirterek, "Ülkedeki en büyük yardım operasyonumuz Kurban Bayramı'nda. Bu sene 2 bin 700 büyükbaş hayvan kestik ve ihtiyacı olan ailelere dağıttık. Akika, şükür ve adak kurbanlarımız var, zaman zaman vakfımız tarafından gönderiliyor. Biz burada temin edip, kesip ihtiyacı bulunan halka dağıtmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.