Moritanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin 7 Aday Yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moritanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin 7 Aday Yarışacak

Moritanya'da 29 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak. Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani dahil olmak üzere 7 adayın yarışacağı seçim için kampanyalar, başkent Nuakşot ve büyük şehirlerde başladı. Seçime muhalefetteki Ulusal Reform ve Kalkınma Birliği Partisi Başkanı Hamadi Veled Sidi el-Muhtar, hukukçu Bayram el-Dah Abed, muhalif milletvekili el-Eid Veled Muhammeden, muhalif doktor Vatuma Antuan Süleyman Sumari, politikacı Mamadu Bukari ve maliye müfettişi Muhammed el-Emin el-Murtaci el-Vafi katılacak.

14.06.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moritanya'da 29 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak.

Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani dahil olmak üzere 7 adayın yarışacağı seçim için kampanyalar, başkent Nuakşot ve büyük şehirlerde başladı.

Seçime muhalefetteki Ulusal Reform ve Kalkınma Birliği Partisi Başkanı Hamadi Veled Sidi el-Muhtar, hukukçu Bayram el-Dah Abed, muhalif milletvekili el-Eid Veled Muhammeden, muhalif doktor Vatuma Antuan Süleyman Sumari, politikacı Mamadu Bukari ve maliye müfettişi Muhammed el-Emin el-Murtaci el-Vafi katılacak.

Cumhurbaşkanı Gazvani, seçim kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, ilk döneminde güvenlik ve istikrarı korumayı, "sükunet ve ulusal uyum atmosferi sağlamayı başardığını" söyledi.

Moritanya'nın çok boyutlu krizlerin bulunduğu bölgesel ve küresel bir ortamda yer aldığını ifade eden Gazvani, "Bu güvenlik durumu ülkedeki siyasi sükunet ve ifade özgürlüğünden kaynaklanıyor." dedi.

Gazvani, ülkede "yeni tarım projeleri başlatma ve herkesin katılacağı siyasi diyalog süreci düzenleme" sözü vererek, kamu malları üzerindeki tüm denetim ve gözetim kurumlarını faaliyete geçireceklerini belirtti.

Muhalefet lideri Muhtar ise "yolsuzluğa karışanları işlerinden uzaklaştıracağını" vurgulayarak, "Ülkenin zenginliğinden taviz vermeyeceğiz ve kamu mallarını yağmalayan herkesi bunları devlet hazinesine iade etmeye zorlayacağız." diye konuştu.

Muhtar, gençlere iş fırsatları sağlama, sağlık sisteminde reform yapma ve altyapıyı geliştirme gibi vaatlerde bulundu.

Moritanya'da 29 Haziran'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçimi kampanyaları 14-27 Haziran tarihlerinde sürecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde halk 13 Temmuz'da yine sandık başına gidecek.

Kaynak: AA

Milletvekili, Moritanya, Maliye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moritanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin 7 Aday Yarışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:21:40. #1.12#
SON DAKİKA: Moritanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin 7 Aday Yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement