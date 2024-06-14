Moritanya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin 7 Aday Yarışacak

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Moritanya'da 29 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak.

Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani dahil olmak üzere 7 adayın yarışacağı seçim için kampanyalar, başkent Nuakşot ve büyük şehirlerde başladı.

Seçime muhalefetteki Ulusal Reform ve Kalkınma Birliği Partisi Başkanı Hamadi Veled Sidi el-Muhtar, hukukçu Bayram el-Dah Abed, muhalif milletvekili el-Eid Veled Muhammeden, muhalif doktor Vatuma Antuan Süleyman Sumari, politikacı Mamadu Bukari ve maliye müfettişi Muhammed el-Emin el-Murtaci el-Vafi katılacak.

Cumhurbaşkanı Gazvani, seçim kampanyasının açılışında yaptığı konuşmada, ilk döneminde güvenlik ve istikrarı korumayı, "sükunet ve ulusal uyum atmosferi sağlamayı başardığını" söyledi.

Moritanya'nın çok boyutlu krizlerin bulunduğu bölgesel ve küresel bir ortamda yer aldığını ifade eden Gazvani, "Bu güvenlik durumu ülkedeki siyasi sükunet ve ifade özgürlüğünden kaynaklanıyor." dedi.

Gazvani, ülkede "yeni tarım projeleri başlatma ve herkesin katılacağı siyasi diyalog süreci düzenleme" sözü vererek, kamu malları üzerindeki tüm denetim ve gözetim kurumlarını faaliyete geçireceklerini belirtti.

Muhalefet lideri Muhtar ise "yolsuzluğa karışanları işlerinden uzaklaştıracağını" vurgulayarak, "Ülkenin zenginliğinden taviz vermeyeceğiz ve kamu mallarını yağmalayan herkesi bunları devlet hazinesine iade etmeye zorlayacağız." diye konuştu.

Muhtar, gençlere iş fırsatları sağlama, sağlık sisteminde reform yapma ve altyapıyı geliştirme gibi vaatlerde bulundu.

Moritanya'da 29 Haziran'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçimi kampanyaları 14-27 Haziran tarihlerinde sürecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde halk 13 Temmuz'da yine sandık başına gidecek.