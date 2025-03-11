Moskova'nın Hava Savunması 58 İHA'yı Düşürdü - Son Dakika
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Moskova'nın Hava Savunması 58 İHA'yı Düşürdü

Moskova'da, Ukrayna'nın düzenlediği İHA saldırısı Rus hava savunması tarafından engellendi.

11.03.2025 09:50
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MOSKOVA, 11 Mart (Xinhua) -- Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rus hava savunma güçlerinin, 58 insansız hava aracını (İHA) düşürerek Ukrayna'nın Moskova bölgesine düzenlediği saldırıyı engellediğini söyledi.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı salı günü erken saatlerde gerçekleşen saldırının ardından yaptığı açıklamada uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla Moskova'nın Domodedovo ve Jukovski havalimanlarında uçuşlara yönelik geçici kısıtlamalar uygulandığını duyurdu.

Açıklamada, "Sivil uçuşların güvenliğini sağlamak için, Jukovski Havaalimanı'nın faaliyetlerine saat 04.24'te geçici kısıtlamalar getirildi. Moskova'nın Domodedovo Havalimanı'nda da saat 04.40'ta uçakların iniş ve kalkışlarına yönelik geçici kısıtlamalar getirildi" denildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Moskova'nın Hava Savunması 58 İHA'yı Düşürdü - Son Dakika

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