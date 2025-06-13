- İsrail medyası: "MOSSAD İran'da İHA üssü kurdu"

"İran'ın hava savunma sistemi etkisiz hale getirildi, İsrail uçakları İran üzerinde hava üstünlüğü sağladı"

TEL AVİV - İsrail medyası bir güvenlik yetkilisinin dayandırdığı haberinde, MOSSAD ajanlarının Tahran yakınlarındaki İran topraklarında bir İHA üssü kurduğunu, İHA'ların gece boyu aktive edildiğini ve İsrail'i hedef alan füze fırlatma rampalarının vurulduğunu aktardı. Yetkili, ayrıca silah sistemleri taşıyan araçların İran'a sızdığını belirtti. Bu sistemlerin İran'ın hava savunmasını etkisiz hale getirdiğini ve İsrail uçaklarına İran üzerinde hava üstünlüğü ve hareket özgürlüğü sağladığı belirtildi.

İsrail merkezli The Times of Israel gazetesine konuşan bir güvenlik yetkilisi, İsrail'in İran'ın nükleer ve füze programlarına karşı operasyona yıllarca hazırlandığını ifade etti. Güvenlik yetkilisi, hazırlıklar arasında İran içinde bir insansız hava aracı üssü kurulması ve ülkeye hassas silah sistemleri ile komandolar sokulmasının yer aldığını aktardı. Operasyonun İsrail ordusu ile İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD arasında planladığı aktarıldı.

"İran hava savunması etkisiz hale getirildi"

Güvenlik yetkilisi, MOSSAD ajanlarının Tahran yakınlarındaki İran topraklarında bir İHA üssü kurduğunu, İHA'ların gece boyu aktive edildiğini ve İsrail'i hedef alan füze fırlatma rampalarının vurulduğunu söyledi. Yetkili ayrıca silah sistemleri taşıyan araçların da İran'a sızdığını belirtti. Bu sistemlerin İran'ın hava savunmasını etkisiz hale getirdiği ve İsrail uçaklarına İran üzerinde hava üstünlüğü ve hareket özgürlüğü sağladığı aktarıldı.

"MOSSAD İran'ın merkezindeki üslerinin yakınlarına hassas füzeler konuşlandırdı"

Üçüncü sızma olayının ise MOSSAD komandolarının İran'ın merkezindeki uçaksavar üslerinin yakınlarına hassas füzeler konuşlandırması olduğu ifade edildi. Yetkili, operasyonların, İran'ın kalbinde faaliyet gösteren ileri teknolojilerin, özel kuvvetlerin ve ajanların operasyonlarına dayandığını ve yerel istihbaratın radarından tamamen uzak durulduğunu söyledi.