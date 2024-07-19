Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar, Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'den şikayetçi oldu - Son Dakika
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Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar, Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'den şikayetçi oldu

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Motokurye Samet Özgül cinayeti davasında beraat eden sanıklar, Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül hakkında şikayetçi oldu. Berna Özgül, sanıkların amacının aileyi demoralize etmek ve yıldırmak olduğunu belirterek, Samet'in mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini ve can güvenliklerinin olmadığını ifade etti. Aile olarak adalet mücadelelerini sürdüreceklerini ve gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

19.07.2024 18:52
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'den şikayetçi oldu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özgül, "Amaçları kesinlikle bizleri demoralize etmeye, yıldırmaya çalışmaktır. Ancak biz hiçbir şekilde Samet'in mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü eğer bugün Samet yaşasaydı o da kendi hakkına, hukukuna, adaletine sarılacak ve mücadelesine devam edecekti. Eğer bizim başımıza herhangi bir şey gelirse bunun sorumlusunun Mustafa Demirci ve yakın çevresi olduğunu da buradan bildirmek isterim. Aile olarak bizim can güvenliğimiz yok" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 28 Haziran'da görülen üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül cinayeti davasında sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine karar vermişti. Öte yandan mahkeme, sanık Halil İbrahim Demirci'ye ise "iyi hal indirimi" uygulayarak müebbet hapis cezasını, 25 yıl hapis cezasına çevirmişti. Duruşma sırasında sanık Açıkgöz savcıya teşekkür etmiş, Halil İbrahim Demirci ise acılı aileye, "Haklarını helal etsinler" demişti.

Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar, motokurye Özgül'ün kardeşi Berna Özgül hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ifadeye çağrılan Berna Özgül, bugün Balgat Karakolu'na giderek ifade verdi.

"Aile olarak can güvenliğimiz yok"

Berna Özgül konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özgül, İstinaf Mahkemesi'nin kararına tepki gösterdiği için Mustafa Demirci'nin kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Özgül, "Karşı taraf bizleri hem salonun içerisinde, hem salonun dışarısında fiziki ve sözlü tahrik etmesine rağmen bizleri, sanki biz yapmışız gibi karakola şikayet edip, bizi neredeyse 2 haftadır uğraştırmıştır. Amaçları kesinlikle bizleri demoralize etmeye, yıldırmaya çalışmaktır. Ancak biz hiçbir şekilde Samet'in mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü eğer bugün Samet yaşasaydı o da kendi hakkına, hukukuna, adaletine sarılacak ve mücadelesine devam edecekti. Eğer bizim başımıza herhangi bir şey gelirse bunun sorumlusunun Mustafa Demirci ve yakın çevresi olduğunu da buradan bildirmek isterim. Aile olarak bizim can güvenliğimiz yok. Adalet mücadelemizi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın. Adalet mücadelemizi hukuki şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar, Özgül\'ün kardeşi Berna Özgül\'den şikayetçi oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar, Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'den şikayetçi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar, Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'den şikayetçi oldu - Son Dakika
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