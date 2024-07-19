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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar Özgül'ün kardeşi Berna Özgül'den şikayetçi oldu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özgül, "Amaçları kesinlikle bizleri demoralize etmeye, yıldırmaya çalışmaktır. Ancak biz hiçbir şekilde Samet'in mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü eğer bugün Samet yaşasaydı o da kendi hakkına, hukukuna, adaletine sarılacak ve mücadelesine devam edecekti. Eğer bizim başımıza herhangi bir şey gelirse bunun sorumlusunun Mustafa Demirci ve yakın çevresi olduğunu da buradan bildirmek isterim. Aile olarak bizim can güvenliğimiz yok" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 28 Haziran'da görülen üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül cinayeti davasında sanık Mustafa Demirci ve sanık Bülent Açıkgöz'ün beraatine karar vermişti. Öte yandan mahkeme, sanık Halil İbrahim Demirci'ye ise "iyi hal indirimi" uygulayarak müebbet hapis cezasını, 25 yıl hapis cezasına çevirmişti. Duruşma sırasında sanık Açıkgöz savcıya teşekkür etmiş, Halil İbrahim Demirci ise acılı aileye, "Haklarını helal etsinler" demişti.

Motokurye Samet Özgül cinayeti davasından beraat eden sanıklar, motokurye Özgül'ün kardeşi Berna Özgül hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ifadeye çağrılan Berna Özgül, bugün Balgat Karakolu'na giderek ifade verdi.

"Aile olarak can güvenliğimiz yok"

Berna Özgül konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Özgül, İstinaf Mahkemesi'nin kararına tepki gösterdiği için Mustafa Demirci'nin kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Özgül, "Karşı taraf bizleri hem salonun içerisinde, hem salonun dışarısında fiziki ve sözlü tahrik etmesine rağmen bizleri, sanki biz yapmışız gibi karakola şikayet edip, bizi neredeyse 2 haftadır uğraştırmıştır. Amaçları kesinlikle bizleri demoralize etmeye, yıldırmaya çalışmaktır. Ancak biz hiçbir şekilde Samet'in mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü eğer bugün Samet yaşasaydı o da kendi hakkına, hukukuna, adaletine sarılacak ve mücadelesine devam edecekti. Eğer bizim başımıza herhangi bir şey gelirse bunun sorumlusunun Mustafa Demirci ve yakın çevresi olduğunu da buradan bildirmek isterim. Aile olarak bizim can güvenliğimiz yok. Adalet mücadelemizi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın. Adalet mücadelemizi hukuki şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.