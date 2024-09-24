Motosiklet Canına Mal oldu

Güncel

EYÜPSULTAN'da makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobilin çarptığı 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emirhan Kavraz 7 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından polis ekipleri otomobil sürücüsü M.P.'yi yakalamak için çalışma başlatırken kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 7 Eylül Cumartesi saat 23.00 sıralarında Göktürk- Kemerburgaz Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki M.P. Kağıthane istikametinde makas atarak ilerliyordu. Sağ şeritten sol şeride geçmek istediği sırada orta şeritte ilerleyen Emirhan Kavraz'ın (21) kullandığı 34 HDZ 912 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kavraz bariyerlere çarparak yere düştü. Otomobil sürücüsü M.P. ise biraz yavaşladıktan sonra kaçtı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kavraz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleriyle birlikte kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Emirhan Kavraz'ın hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 34 RP 9756 plakalı beyaz otomobilin makas atarak ilerlediği sırada motosiklete çarparak kaçtığı görülüyor. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise otomobil sürücüsünün M.P.'nin kaza sonrası bir istasyona gelerek yakıt aldığı görüntülere yansıyor.