Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Esenyurt'ta satın alma bahanesiyle bindiği motosikleti çalan şüpheli tutuklandı.
Üçevler Mahallesi'nde bir kişinin satın alma bahanesiyle bindiği motosikleti çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde yakaladıkları şüpheli B.A'nın, aynı yöntemle farklı tarihlerde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığını belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. tutuklandı.
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