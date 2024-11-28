Motosiklet Hırsızları Kamerada - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızları Kamerada

Avcılar'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

28.11.2024 17:49
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Avcılar'da, motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta sabaha karşı 2 zanlı, park halindeki motosikleti çaldı.

İhbar üzerine polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerin önceki sabah bölgede keşif yaptığı belirlendi.

Polisin kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada, hırsızlık zanlılarının sokakta keşif yapması ile motosikleti çalması anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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