Motosiklet Hırsızları Kamerada

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Avcılar'da, motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta sabaha karşı 2 zanlı, park halindeki motosikleti çaldı.

İhbar üzerine polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelilerin önceki sabah bölgede keşif yaptığı belirlendi.

Polisin kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada, hırsızlık zanlılarının sokakta keşif yapması ile motosikleti çalması anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.