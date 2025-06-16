Motosiklet Kadına Çarptı

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin kadına çarpma anı otomobil kamerasınca kaydedildi.

H.B. idaresindeki 09 ADF 354 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi'nde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan G.D'ye çarptı.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan G.D, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen kadını fark eden otomobilin yavaşladığı daha sonra otomobilin sağından gelen motosikletin kadına çarptığı anlar yer aldı.