Motosiklet Kazası: Halil Efe Gökal Ağır Yaralandı

KONYA'da devrilip, sürüklendikten sonra ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Halil Efe Gökal, ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı etli ekmek fırınına gitmek için evden çıkan Halil Efe Gökal'ın yönetimindeki motosiklet, kontrolünden çıkıp devrildi. Motosiklet bir süre sürüklendikten sonra kaldırımdaki ağaca çarptı. Yaralanan Halil Efe Gökal ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökal'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.