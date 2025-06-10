Mozambik'te Cami Bağışla Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mozambik'te Cami Bağışla Tamamlanıyor

10.06.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı İsa Yumlu, 12 yıldır inşası süren camiyi bağışlarıyla tamamlayacak.

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde maddi yetersizlikler nedeniyle 12 yıldır inşası devam eden cami, iş insanı İsa Yumlu'nun bağışlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Mozambik'in Tete eyaletinde vekalet yoluyla kurban kesimi ve dağıtımı programı kapsamında bölgede bulunan Diyarbakırlı iş insanı İsa Yumlu, Caunje bölgesinde bulunan Masjid Alkhaleel Camisi'ni de ziyaret etti.

Yetkililerden, yapımına 12 yıl önce başlanan caminin maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamadığını öğrenen Yumlu, caminin ince işçiliği, dışarıda bulunan mescit ve diğer eksikliklerin giderilmesi için bağışta bulundu.

Yaklaşık bin metrekare kapalı alanı bulunan cami, yapımı tamamlandığında 1200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir mekan olacak.

Yumlu, AA muhabirine, caminin bölge halkı için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Caminin tüm eksikliklerini karşılayacağını belirten Yumlu, şöyle konuştu:

"Caminin imamına eksiklikler için yardımcı olmak istediğimizi söyledik. Cami inşaatının daha kısa sürede tamamlanması için neler yapılabileceğini sorduk. İhtiyaçları öğrendik ve destek olacağımızı ifade ettik. Bu güzel mabedin tamamlanmasına katkı sağladık. Caminin imamı ilk geldiği dönemde bölgede hiç Müslüman olmadığını, zamanla yaptığı davet çalışmalarıyla bugün 65'ten fazla ailenin İslam'la tanıştığını söyledi. Bu bizi çok etkiledi. Biz de bu hayırlı hizmete küçük de olsa bir katkı sunmak istedik. Allah nasip etti."

Cami, eğitim merkezi olarak da kullanılacak

Masjid Alkhaleel Camisi İmamı Şeyh Muhammed Yusuf ise caminin İslam'ın yayılması için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Bölge halkının yeni yeni İslamiyet'le tanıştığını anlatan Yusuf, şöyle devam etti:

"Burası daha önce İslam'la hiç tanışmamış bir bölgeydi. Davet çalışmalarına başladık. İnsanlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başladı. Bu cami sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda eğitim merkezi olacak. Hafızlık eğitimi veriyoruz. Kendi imkanlarımızla başladık ama maddi sıkıntılar nedeniyle sürekli durmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'den gelen kardeşimiz İsa Yumlu'nun desteğiyle inşaata yeniden başlayabileceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası, Mozambik, Afrika, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozambik'te Cami Bağışla Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

12:13
Denendi, faydası ispatlandı Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
19:24
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
19:14
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:40
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 13:13:03. #7.13#
SON DAKİKA: Mozambik'te Cami Bağışla Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.