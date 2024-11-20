Mozambik'te Seçim Sonrası Protestolar

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CAPE Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, 9 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimi sonrası yaşanan protesto gösterileri ve şiddet olaylarına ilişkin, muhalefet liderlerini toplantıya davet etti.

Yıl sonunda görev süresi dolacak olan mevcut cumhurbaşkanı Nyusi, devlet televizyonu TVM'den yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mondlane'nin de aralarında bulunduğu 4 muhalefet partisi liderini toplantıya çağırdı.

Nyusi, muhalefet liderlerine hitaben, "Hepimizin, her birimizin Mozambiklilerin sorunlarını çözmek için bir araya gelmesi gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Nyusi, muhalefete Anayasa Mahkemesi seçimin kesin sonuçlarını açıklayana kadar sakin olunması çağrısında bulunarak, "Ülkenin hepimize ihtiyacı var. Halkımızın bize ihtiyacı var. Tüm sorunlar karşılıklı anlayış ve mutabakat arayışıyla çözülebilir" ifadesini kullandı.

Nyusi, ülkedeki mevcut durumun barışçıl çözüme kavuşması gerektiğine işaret ederek, yağma, genel grev, çatışma gibi şiddet olaylarının "Mozambik devletine karşı saldırı girişimi" olarak değerlendirileceğini belirtti.

"Bu insanları koruması gereken görevliler tarafından vurulan 50 kişiyi kaybettik"

Ana muhalefet partisi Podemos Partisi lideri Venancio Mondlane, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, gösterilerde hayatını kaybedenlere ilişkin "Bu insanları koruması gereken görevliler tarafından vurulan 50 kişiyi kaybettik." açıklaması yaptı.

Mondlane, gösterilerde hayatını kaybedenleri "devrim şehidi" olarak nitelendirerek, bu kişiler için ulusal yas ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Hükümet, hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Mozambik'te seçim süreci

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisi'nden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi'nin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Gösteriler nedeniyle Mozambik ile Güney Afrika sınır kapısı geçici olarak kapatılmıştı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet ve son dönemde yaşanan cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiş ve yaşananları kınamıştı.