Mozambik'teki Seçim Sonrası Şiddet: 103 Ölü

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Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından başlayan şiddet olaylarında ölü sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

"Seçim Gözlem Platformu" (DECIDE) adlı sivil toplum kuruluşunun İcra Direktörü Wilker Dias, başkent Maputo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin başta Gazze, Nampula ve Cabo Delgado gibi büyük kentlerinde olmak üzere birçok yerinde polis ile göstericiler arasında çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Dias, şiddet olaylarında şu ana kadar 10'u çocuk 103 kişinin öldüğünü ve 350 kişinin yaralandığını söyledi.

Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde durumun endişe verici olduğunu dile getiren Dias, "Yabancı kurumların müdahaleleri devam ettiği sürece, bu ülkede işlerin yakın zamanda daha iyiye gideceğine dair hiçbir işaret yok." dedi.

Dias, olayların bu şekilde devam etmesinin ölü sayısının artmasına neden olacağını kaydetti.

Mozambik'te seçim süreci

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Seçim sonrası ülkede baş gösteren şiddet olaylarıyla ilişkili olarak hükümet tarafından sorumlu gösterilen Podemos Partisi, şiddet olayları ile ilişiklerinin olmadığını belirterek, kamu ve özel mülklere yönelik saldırı düzenleyenlerin kendi taraftarları olmadığını öne sürmüştü.