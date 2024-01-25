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Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle kapanan okulların yüzde 80'i yeniden açılıyor - Son Dakika
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Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle kapanan okulların yüzde 80'i yeniden açılıyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna terör örgütünün saldırıları nedeniyle kapanan okulların yüzde 80'inin, gelecek hafta yeniden açılacağı bildirildi. Cabo Delgado Eğitim Müdürü Rachide Sualehe, terör dolayısıyla kapanan okulların yüzde 80'inin gelecek hafta yeniden açılacağını belirtti. Eğitimin 40 okulda yeniden başladığını aktaran Sualehe, yaklaşık 150 okulun daha faaliyete geçeceğini söyledi. Saldırılar nedeniyle 200'e yakın okulda eğitime ara verilmişti. Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüzbinlerce kişi yerinden oldu.

Mozambik\'teki terör saldırıları nedeniyle kapanan okulların yüzde 80\'i yeniden açılıyor
25.01.2024 - 11:09,
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Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna terör örgütünün saldırıları nedeniyle kapanan okulların yüzde 80'inin, gelecek hafta yeniden açılacağı bildirildi.

Cabo Delgado Eğitim Müdürü Rachide Sualehe, basına yaptığı açıklamada, terör dolayısıyla kapanan okulların yüzde 80'inin gelecek hafta yeniden açılacağını belirtti.

Eğitimin 40 okulda yeniden başladığını aktaran Sualehe, yaklaşık 150 okulun daha faaliyete geçeceğini söyledi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Ensar'us Sunna örgütü üyelerinin Cabo Delgado'nun kıyı bölgesindeki Mucojo kasabasını ele geçirdiği ifade edildi.

Cabo Delgado'daki saldırılar nedeniyle 200'e yakın okulda eğitime ara verilmişti.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle yüzbinlerce kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

Kaynak: AA
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Güney Afrika, Mozambik, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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