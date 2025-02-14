Mozart'ın Don Giovanni'si AKM'de

Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahneleyecek.

Eser, 20 ve 22 Şubat ile 1 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Lorenzo da Ponte'nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan "Don Giovanni", insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergiliyor.

Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde, İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı, İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetiyor.

Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı eserin hareket düzenini ise Alper Marangoz üstleniyor.

Temsillerde "Don Giovanni" rolünde Caner Akgün, Zafer Erdaş, "Leporello" rolünde Işık Belen, Burak Bilgili, "Donna Anna" rolünde Gülbin Günay, Özgecan Gençer, "Donna Elvira" rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande Soner Ürben, "Don Ottavio" rolünde Bülent Külekçi, Berk Dalkılıç, "Zerlina" rolünde Sevim Ateş, Aslı Ayan, "Masetto" rolünde Alp Köksal, Burak Kul, "II Commendatore" rolünde ise Umut Tingür dönüşümlü olarak sahnede olacak.