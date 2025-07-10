MSB\'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı: (1)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 12 askerin metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olmasına ilişkin, "Bahse konu olayla ilgili derhal başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde incelenmektedir." açıklamasında bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022'de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan ve yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyeti esnasında, teröristlerden temizlenen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz'da metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet diledi.

Olayın ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Hakkari'ye gittiğini ifade eden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanımız, aziz şehitlerimiz için düzenlenen uğurlama törenlerine katılmış, ardından 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında yapılacak faaliyetlere ilişkin talimatlar vermiş, müteakiben, söz konusu olay sonrası Ankara'ya sevk edilen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret etmiştir. Bahse konu olayla ilgili derhal başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleriyle ayrıntılı şekilde incelenmektedir."

Tuğamiral Aktürk, halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarda zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri neticesinde son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bilgisini verdi.

Hudut güvenliği

Hudutların Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunduğunu belirten Aktürk, şunları söyledi:

"Hudutlarımızda son bir haftada, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 221 şahıs yakalanmış, 1017 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 304, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 920'ye ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde Edirne ve Hatay hudut hattında toplam 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye harekat alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 212, Menbic bölgesinde ise 246 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, 7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini ve sınırları korumayı sürdürürken, bölgesel ve küresel barış ile istikrar için de uluslararası misyonlardaki faaliyetlerine de başarıyla devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırıları ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak girişimlerinin ateşkese yönelik çabaların arttığı bu süreçte de devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "İsrail yönetiminin, Filistin topraklarına yönelik müdahalelerinin ve Filistin halkının yerlerinden edilmelerine yönelik uygulamalarının son bularak işgal ettiği tüm Filistin topraklarından çekilmesi ve bölgedeki kırılganlığı artıracak söylem ve davranışlardan uzak durması gerekmektedir. Krizin en başından bugüne kadar, yalnızca bölgenin değil tüm dünyanın güvenlik ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak, çatışmaların bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

Libya ile işbirliği mutabakatı imzalanacak

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Güler'in programına ilişkin de bilgi verdi.

Güler'in, bugün de Libya Savunma Bakanı Vekili ile bir araya geleceğini belirten Aktürk, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in bugün, resmi ziyaret gerçekleştiren Libya Savunma Bakanı Vekili ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini kapsayan Mutabakat Muhtırası imzalayacağının bilgisini verdi.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

Tatbikatlara ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"30 Haziran'da Birleşik Krallık'ta başlayan Sea Breeze-II Tatbikatı yarın sona erecektir. 7-18 Temmuz tarihleri arasında Konya'da Türkiye- Katar Ilgın Karma Hava Harekatı Tatbikatı icra edilmekte,11-20 Temmuz tarih aralığında ise, Batı Karadeniz'de Breeze-2025 Deniz Harekatı ile Birleşik Krallık'ta Apollo Storm Özel Kuvvet Sertifikasyon tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonu ile 'TAYK-AKPA 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı' 14 Temmuz'da İstinye/ İstanbul'da başlayacak ve18 Temmuz'da Göcek/ Muğla'da sona erecektir. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında 17 Temmuz'da icra edilecek Karşı Hava Saldırısı Eğitimine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır."

Envantere yeni giren silah sitemleri

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini söyledi.

Tuğamiral Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, T-70 Genel Maksat Helikopteri ile, Dragoneye-2 Termal Kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını bildirdi.

Bakan Güler'in talimatıyla yeni komutanlıklar açıldığını ifade eden Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın teknolojik kabiliyetlerini artırmak, görev sistemleriyle entegre çalışacak milli çözümleri hayata geçirmek ve, Hava Kuvvetleri Komutanlığının platform geliştirme uçuş testleri yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla kurulan 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı' ve '403'üncü Test Filo Komutanlığı' Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız tarafından 4 Temmuz'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda açılmıştır."

Öğrenci ve personel temini

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 29 Temmuz'a kadar sürecek, 3 Temmuz'da başlayan

Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini başvuruları 16 Temmuz'da sona erecek, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini başvuruları ise 20 Temmuz'da tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.

Aktürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin ise, "Milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain FETÖ'ye karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." dedi.

(Sürecek)