MSB\'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), " İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur." ifadesi kullanıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bordo Berelilerin, yüksek harp kabiliyeti, disiplini ve başarısıyla övünç kaynağı olduğunu, harekat sahasında gösterdiği cesaret ve kahramanlıklarıyla dosta güven, düşmana korku verdiğini belirten Aktürk, "Ordunun gözbebeği kahraman Bordo Berelilerimizin yuvası Özel Kuvvetler Komutanlığımızda bulunan 'Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Anıtı' önünde icra ettiğimiz Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. FETÖ silahlı terör örgütü mensubu hainlere vatanımızı ve demokrasimizi teslim etmeyen aziz şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirterek, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir." şeklinde konuştu.

"(FETÖ) Silahlı Kuvvetlerden 23 bin 969 personel ihraç edildi"

Bakanlığın, FETÖ ile mücadelesinin, elde edilen bilgi ve belgeler ışığında ilk günkü hassasiyet ve kararlılıkla tavizsiz şekilde sürdüğünü belirten Aktürk, "Nitekim, 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Silahlı Kuvvetlerden 23 bin 969 personel ihraç edilmiş, 2 bin 236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır. Bugün itibarıyla toplam 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir." dedi.

Aktürk, hudutların, birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiğini, teknoloji yoğunluklu sistemlerle 7 gün 24 saat esasıyla korunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hudutlarımızda hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu olmak üzere 448 şahıs yakalanmış, 772 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 752, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 42 bin 692'ye ulaşmıştır. Suriye harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 23 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dahil 481 kilometre olmuştur.

TSK'nın, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, "Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı zulüm ve katliamları durduran Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." diye konuştu.

İsrail

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin şunları anlattı:

"İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur. Uzun süren acıların ardından barış içinde yaşama ve uluslararası toplumla yeniden bütünleşme yolunda önemli bir eşiğe gelen Suriye'de, tarihi fırsatın heba edilmemesi, kalıcı huzur ve güvenliğin tesisine yönelik çabalara destek verilmesi gerekmektedir. İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırıları; bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayan, çatışmaları yayma niyetini ortaya koyan tehlikeli bir yaklaşımdır.

Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhal son vermelidir. Öte yandan, Gazze'de insani felaket, sivil halkın açlığa terk edilmesi ve toplu katliamlar devam etmektedir. Bu kapsamda, adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye girişinin sağlanması gerekmektedir. Türkiye olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması yönündeki desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 3 Haziran'da bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'a TSK Komuta Kademesiyle birlikte bugün nezaket ziyaretinde bulunacağını belirterek, "Sayın Bakanımız, yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Milli Savunma Üniversitemizde gerçekleştirilecek, 14'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 7'nci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi mezuniyet törenlerine katılacaktır." diye konuştu,

TSK'nın imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak için eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Maldivler'in savunma altyapısının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hibe edilen ve Atlantik Okyanusu'nda seyrine devam eden TCG Volkan'ın Ağustos ayı başında Maldivler'e ulaşması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca artırılmış teyakkuz faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan esnek caydırıcılık seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında bugün icra edilecek karşı hava saldırısı eğitimine 2 adet F-16 uçağı ile katılım sağlandığını belirten Aktürk, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri kapsamında, 20 Temmuz'da muharip uçak geçişi ile SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu, Erzurum Kongresi'nin 106'ncı Yıl Dönümü dolayısıyla 23 Temmuz'da Erzurum'da muharip uçak geçişi icra edilmesi planlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Savunma sanayi

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli yazılım ve teknoloji alanında hayata geçirdiği projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğinin daha da artırılmasına katkı sağlayan HAVELSAN'ın 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin savunma gücüne değerli katkılar sunan tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz. 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da icra edilecek IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın, dost ve müttefik ülkelerin resmi heyetlerini ve savunma sanayinin önde gelen firmalarını buluşturarak, yüksek teknoloji askeri ürünlerin sergilenmesi ve gelişmelerin takibi açısından uluslararası işbirliği imkanlarının artırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. IDEF 2025 Fuarı'na çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan 99'u üst düzey olmak üzere 200'ü aşkın heyet ve yaklaşık 900 heyet üyesi ile 1400'den fazla firmanın katılımı beklenmektedir."

Personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin de devam ettiğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi '2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri' 29 Temmuz'a kadar sürecek, Başvuru süreleri birer hafta uzatılan, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini başvuruları 23 Temmuz'a, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini başvuruları ise 27 Temmuz'a kadar yapılabilecektir." dedi.

Bakanlık kaynakları soruları yanıtladı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, Suriye'deki son gelişmeler ile İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir. Suriye yeni hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon süreci ve son günlerde meydana gelen çatışmalar dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Ülkemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik her türlü yapıcı süreci desteklemektedir.

İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye'nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir. Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye'de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."