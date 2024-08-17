Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Çiğli ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 9 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir'in Çiğli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9 helikopter ile havadan destek sağladık." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerden çekilen görüntüler de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › MSB, İzmir'deki orman yangınına helikopter desteği sağladı - Son Dakika
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