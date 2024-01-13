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MSB: Kahraman komandolarımız Suriye'de terörist sızma girişimini önledi - Son Dakika
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MSB: Kahraman komandolarımız Suriye'de terörist sızma girişimini önledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubunun sızma girişiminin başarılı bir şekilde önlendiğini duyurdu. Bakanlık, kahraman komandoların dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale ederek 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

13.01.2024 - 16:13,  Güncelleme: 16:15
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubunun sızma girişiminin başarılı bir şekilde önlendiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB: Kahraman komandolarımız Suriye\'de terörist sızma girişimini önledi
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: MSB: Kahraman komandolarımız Suriye'de terörist sızma girişimini önledi - Son Dakika
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