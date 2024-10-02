Msb: Kahraman Silah Arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş Şehit Olmuştur - Son Dakika
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Msb: Kahraman Silah Arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş Şehit Olmuştur

Msb: Kahraman Silah Arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş Şehit Olmuştur

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da yaşanan araç kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu bildirdi.

02.10.2024 19:07
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da yaşanan araç kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "2 Ekim 2024 tarihinde Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Msb: Kahraman Silah Arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş Şehit Olmuştur - Son Dakika


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