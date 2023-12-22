 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSB Mehteran Birliği İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze'de konser veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

MSB Mehteran Birliği İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze'de konser veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze Komutanlığı'nda haftanın her günü günde iki kez müze ziyaretçilerine konser veriyor. Mehteran Birliği, tarihi geçmişinin sembolik bir ifadesi olarak haftanın beş günü nevbet vuruyor.

22.12.2023 - 15:56,
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, pazartesi dışında haftanın her günü İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze Komutanlığı'nda günde iki kez müze ziyaretçilerine konser veriyor.

MSB'den yapılan açıklamada, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Birliği'nin, pazartesi günleri hariç haftanın her günü İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze Komutanlığı'nda saat 11: 00 ve 15: 00'te olmak üzere günde iki kez müze ziyaretçilerine konser verdiği ifade edildi.

MEHTERAN BİRLİĞİ HAKKINDA

Tarihteki ilk Türk devletinden itibaren çeşitli şekillerde faaliyet gösteren mehter, Osmanlı'nın son dönemlerinde Yeniçeri Teşkilatı'nın bozulmasıyla kapatıldı. 1911'den itibaren, İkinci Meşrutiyet ile birlikte mehter teşkilatı canlandırıldı ve "Müze-i Asker-i Osmani"ye bağlı olarak yeniden faaliyetlerine devam etti. Mehterhane-i Hakani adı ile kurulan bu takım 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı'ndaki bazı cephelerde ve Kurtuluş Savaşı'ndaki Kuva-yi Milliye hareketlerinde etkin rol üstlenmiştir.

Mehterin 1952 yılında tekrar kurulması aşamasında aslına uygun bir takım oluşturuldu. Bu noktada, Topkapı Sarayı Minyatürleri ve El Yazmaları Koleksiyonu'nda bulunan Surname-i Vehbi Minyatürleri, Mahmut Şevket Paşa'nın Osmanlı Teşkilat ve Kıyafeti Askeriyesi adlı eseri ile Arifi Paşa'nın Mecmua-i Tesavir-i Osmaniye gibi ve diğer tarihi belgeler ışığında hareket edildi.

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mehteran Birliği tarihi geçmişinin, zamanımızdaki sembolik bir ifadesi olarak haftanın beş günü nevbet vurmaktadır.

MSB Mehteran Birliği İstanbul Harbiye\'deki Askeri Müze\'de konser veriyor
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul, Osmanlı, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB Mehteran Birliği İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze'de konser veriyor - Son Dakika


16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Son Dakika
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23 Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:50 Evlere balkonlardan girerek çocuklara hediye vermeye çalışan Noel Baba, 24. kattan düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:30:27. #1.11#
SON DAKİKA: MSB Mehteran Birliği İstanbul Harbiye'deki Askeri Müze'de konser veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement