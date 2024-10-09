Msb: Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Şehit Oldu

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanan piyade sözleşmeli er Sefer Alan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, 9 Ekim 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Sefer Alan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."