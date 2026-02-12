MSB Suriye Anlaşmasını Takip Ediyor - Son Dakika
MSB Suriye Anlaşmasını Takip Ediyor

12.02.2026 13:19
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmanın uygulanmasını izliyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek bir disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonel faaliyetleri kapsamında; 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 757 kilometreye ulaşmıştır" dedi.

'7'Sİ TERÖRİST, 146 KİŞİ YAKALANDI'

Hafta boyunca hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 kişinin yakalandığını aktaran Tuğamiral Aktürk, "2 bin 89 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 790, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 7 bin 979 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde; Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 155 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

TATBİKAT VE GÖREVLER

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma ve güvenliğin yanı sıra bölgesel istikrarın korunmasına ve uluslararası güvenliğe katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Ülkemiz, 18 Şubat'ta üyeliğinin 74'üncü yılına ulaşacağı NATO'nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya; aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmaya devam etmektedir. NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yaklaşık 2 bin personelle yer aldığımız Steadfast Dart 2026, aynı zamanda Almanya'nın milli tatbikatları olan Northern Quadriga ve Grand Quadriga ile eş zamanlı olarak 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da devam etmektedir. Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın TCG Anadolu'dan takip edeceği Steadfast Dart Tatbikatı kapsamında, 17-18 Şubat'ta Baltık Denizi'nde TB3 insansız hava araçları ile atışlar icra edilecektir. Sayın Genelkurmay Başkanımız ile Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın söz konusu tatbikatın 20 Şubat'taki Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak etmesi planlanmaktadır. Tatbikata iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz; 6-8 Şubat tarihleri arasında Emden/Almanya'ya liman ziyaretinde bulunmuş, 11-14 Şubat tarihleri arasında ise Kiel/Almanya'ya liman ziyareti yapmaktadır" diye konuştu.

'İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YA YÖNELİK KARARLARINI KINIYORUZ'

Gazze'de Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesine rağmen, İsrail'in ateşkes ihlalini sürdürdüğünü kaydeden Tuğamiral Aktürk, "Gazze'deki yıkım ve saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria'ya yeni bir hukuki ve idari statü dayatmak amacıyla aldığı kararları da kınıyoruz. Uluslararası hukukun bariz bir ihlali olan bu kararların iki devletli çözüm çabalarına zarar vereceği açıktır. Filistin halkının, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir devlet sahibi olma çabalarına destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'FÜZE FIRLATMA SİSTEMLERİ ENVANTERE ALINDI'

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kapasitesinin yerli savunma sanayi ürünleriyle geliştirilmesi çalışmalarına devam edildiğini aktararak, "Geçtiğimiz hafta içerisinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca Hisar-A Projesi kapsamında çeşitli miktarlarda Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ve Tam Atım Füze, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Diğer yandan, hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından Riyad'da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı (World Defence Show) 2026'da, ALTALBIAH firması ile MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi teknolojisi ihracı ve ortak üretimi ile 122 milimetre ÇNRA mühimmatının Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik Mutabakat Zaptı ve Saudi Chemical Company Limited ile patlayıcı ham madde ve enerjetik materyaller alanındaki iş birliklerini geliştirmek amacıyla Mutabakat Zaptı imzalanmıştır" açıklamasında bulundu.

Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Suriye'deki son duruma değinilen açıklamada, "Suriye Hükümeti ile SDG arasında 30 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz" denildi.

'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

TCG İZMİR ve TCG İÇEL gemilerinin satılacağı iddialarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki ve bölgemizdeki her türlü gelişmeyi takip etmekte, değerlendirmekte ve savunma ve güvenliği için ihtiyaç duyduğu platform ve sistemleri nicelik ve nitelik bakımından eksiksiz şekilde temin edecek şekilde planlamalar yapmaktadır. Gemi inşa faaliyetlerimizin planlaması da Deniz Kuvvetleri'mizin ihtiyaçlarını önceleyen, gemi inşa altyapımızın geliştirilmesine ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağlamak suretiyle sürdürülebilir bir gemi inşa ekosistemi oluşturmayı hedefleyen bir stratejiyle Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmaktadır. Bu çerçevede tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte olup, bu durum ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir. Katar'da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı fırkateyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzalanmıştır. Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemelidir. Sonuç olarak ülkemizin güvenliği, egemenliği ve denizlerdeki hak ve menfaatleri azami düzeyde korunmakta, bu doğrultuda atılan her adım, askeri ihtiyaçlar, milli çıkarlar ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda, titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'ORDU'DA BULUNAN İHA, RUSYA'YA AİT'

Açıklamada, Ordu sahilinde bulunan insansız hava aracına ilişkin ise "10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu'da sahilde bir İHA bulunması üzerine ?1 SAS timi, 11 Şubat 2026'da bölgeye intikale ettirilmiştir. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya'ya ait olduğu değerlendirilen İHA incelenmek üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

