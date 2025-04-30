MSB: Üç PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: Geçen hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1, mağarada tespit edilen ve teslim ol çağrısına uyan 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

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MSB: Son 1 haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 104 kişi yakalandı, 1893 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

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MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1666, engellenen kişi sayısı da 27 bin 507'ye ulaştı.

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MSB: Suriye Harekat Alanlarında, 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 85, Menbiç bölgesinde ise 95 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.