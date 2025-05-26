MSC Divina Kuşadası'ndan Turlara Başladı

MSC Cruises firmasına ait "MSC Divina" gemisi, Kuşadası'ndan turlarına başladı.

MSC Cruises'ten yapılan açıklamaya göre, Kuşadası'ndaki limana demirleyen gemide, turlara başlanması dolasıyla tören düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, Avrupa, Güney Amerika, Orta Doğu ve Güney Afrika pazarında lider konumda olduklarını söyledi.

Gemi sayısı, yolcu kapasitesi ve biniş limanlarını artırmayı hedeflediklerini aktaran Hekimoğlu, "Türk misafirlerimize özel fiyat avantajlarıyla Türk yolcu sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Türk misafirlerimiz için yaklaşımımız, kruvaziyer seyahatinin uygun fiyatlı, erişilebilir bir keşif yolculuğu olduğu konusunda farkındalığı artırmak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 bin Türk misafirimizi gemilerimizde ağırladık. Bu misafirlerin çoğu, daha öncesinde MSC ile seyahat etmiş olan yolcularımızdı." ifadelerini kullandı.

MSC Divina gemisi yaz sezonu boyunca mayıs-ekim ayları arasında Kuşadası çıkışlı Ege ve Akdeniz seferleri düzenleyecek.

Kuşadası hareketli bu rota, Yunanistan'ın Santorini ve Mikonos adaları ile İtalya'nın tarihi şehirleri Napoli- Pompeii ve Civitavecchia- Roma duraklarını içeriyor. Tur, Kuşadası'nda sona eriyor.