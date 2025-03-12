MSF'den İsrail'e İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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MSF'den İsrail'e İnsani Yardım Çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail'in insani yardımları savaş aracı olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı.

12.03.2025 13:16
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrailli yetkililere "insani yardımı bir savaş aracı olarak kullanmayı bırakma" çağrısında bulundu.

MSF, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail yetkilileri, insani yardımı bir savaş aracı olarak kullanmayı bırakmalı. İnsani yardım asla bir pazarlık kozu olarak kullanılmamalı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı, Filistinlileri temel hizmetler ve kritik malzemelerden mahrum bırakan ablukanın şiddetle kınandığı açıklamada, "İsrail yetkilileri, insanların elektrik tedarikinin kesilmesi ve yardımların Gazze Şeridi'ne girmesinin engellenmesi nedeniyle ateşkes müzakerelerinde yardımı bir pazarlık kozu olarak kullanarak insani ihtiyaçları araçsallaştırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.

MSF ekiplerinin Gazze'ye en son 27 Şubat'ta çoğunlukla tıbbi malzemelerden oluşan 3 yardım tırı ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, MSF'nin, abluka öncesinde özellikle insanların aylardır temel ihtiyaçlarından mahrum kaldığı Gazze'nin kuzeyindeki faaliyetlerini artırmaya çalıştığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF Acil Durum Koordinatörü Myriam Laaroussi, "İsrail yetkilileri, insani yardımları bir kez daha müzakere aracı olarak normalleştiriyor. İnsani yardım asla savaşta pazarlık kozu olarak kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Laaroussi, tüm tedariklere uygulanan ablukanın kaçınılmaz olarak yüz binlerce insana zarar verdiğini belirterek, bunun ölümcül sonuçları olduğunun altını çizdi.

Gazze'ye yakıt girişinin de yapılamadığını kaydeden Laaroussi, Gazze'ye yardım ulaştırmanın çok daha zor hale geldiğini vurguladı.

İsrail, Gazze'ye elektrik tedarikini kesme kararı almıştı

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Son Dakika

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