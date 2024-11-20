MSF, Haiti'de Faaliyetlerini Durdurdu

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Haiti'de karşılaştıkları polis şiddeti ve tehdidi nedeniyle başkent Port-au Prince'teki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

MSF, şiddet olaylarının tırmandığı Haiti'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Polis şiddeti ve tehdidi MSF'yi Port-au-Prince metropol alanındaki faaliyetlerini askıya almaya zorladı." ifadeleri kullanıldı.

MSF'nin araçlarının güvenlik güçlerince sürekli durdurularak personelinin tehdit edildiği kaydedilen açıklamada, Port-au-Prince'deki faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya karada durdurulduğu bildirildi.

MSF'nin Haiti Sorumlusu Christophe Garnier de yaptığı açıklamada, MSF'nin faaliyetlerinin aksadığı her günün ülke için trajedi olduğunu vurgulayarak "Haiti'de son derece zor geçen bir yılda açık kalan ve çok çeşitli tıbbi hizmetler sunan birkaç sağlayıcıdan biriyiz. Ancak personelimizin saldırıya ve tecavüze uğrama hatta öldürülme riski altında olduğu bir ortamda çalışmaya devam edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Haiti'de 3 bin 900 kişi öldü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, yılbaşından bu yana 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırıları sonucunda öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı. Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.