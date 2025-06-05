MSKÜ'de Kurban Bayramı Töreni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında yapılan törene, MSKÜ'nün idari ve akademik birimlerinde görev yapan personel katıldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr Mustafa Gökçe, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mehmet Avcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Er, bayram dolayısıyla MSKÜ personeli ile bir araya geldi.

MSKÜ ailesinin bayramını kutlayan Kaçar, Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçmesini dileyerek, bayram tatili sebebiyle uzun yola çıkacak personeli dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaçar, aynı zamanda bayram sevincini paylaşırken, Gazze'de yaşanan acıların da unutulmaması gerektiğini belirterek, yaşanan sorunların son bulmasını temenni etti.

Bayramlaşmaya katılan tüm idari ve akademik personele bayram çikolatası ikram edildi.