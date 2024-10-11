MSKÜ Rektörü'nden Başarılar Açıklaması - Son Dakika
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MSKÜ Rektörü'nden Başarılar Açıklaması

MSKÜ Rektörü\'nden Başarılar Açıklaması

Rektör Kaçar, üniversitenin TÜBİTAK projeleri ve akreditasyon başarılarını paylaştı.

11.10.2024 18:46
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, göreve gelişinin ikinci yılı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sanat Evi'nde ulusal ve yerel basın temsilcileri ile buluşan Kaçar, MSKÜ'nün faydalanılan TÜBİTAK projesi sayısının en yüksek olduğu 4. üniversite olduğunu söyledi.

MSKÜ'nün akredite lisans programı sayısının en yüksek olduğu 20 üniversite arasında 16. sırada olduğuna dikkat çeken Kaçar, Uluslararası Değişim Programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısının da 74 ile 17. sırada olduğunu kaydetti.

MSKÜ'nün öğrenci kulüp sayısının en yüksek olduğu ilk yirmi üniversite arasında 193 ile 9. sırada olduğunu vurgulayan Kaçar, eğitim kalitesini yükseltmek için yapılan işlerden ve kampüs hayatını canlandırmak için planlanan çalışmalardan da bahsetti.

Kaçar, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA

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