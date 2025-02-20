MTSO\'dan Mersin için Proje Tanıtımı

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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çakır, bir otelde düzenlenen toplantıda, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Mersin'i marka kent yapma noktasında proje gerçekleştirdiklerini anlatan Çakır, "Mersin yıldızı parlayan bir şehir, geleceği de parlak bir şehir olacak." dedi.

Çakır, bugün Suriyeli iş insanlarıyla toplantı yaptıklarını ve süreçle ilgili yol haritası çıkarmak için görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Kentin turizminin geliştirilmesine yönelik açıklamada bulunan Çakır, "Kitle turizmi yerine daha kaliteli turizm olacak, paralı turistlerin geleceği turizm yapmamız gerekiyor. Bunun planlamasını yapmamız gerekiyor. Turizm konusunda avantajlıyız." diye konuştu.

Başkan Çakır, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.