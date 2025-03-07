Mudanya'da 1. Kültürel Miras Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Mudanya'da 1. Kültürel Miras Konferansı Düzenlendi

Mudanya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "1. Mudanya Kültürel Miras Konferansı: Göbeklitepe'den Myrleia'ya" etkinliğinde, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, antik Myrleia'nın kazılarına yeniden başlanmasının önemine vurgu yaptı. Konferansta tarihi ve kültürel mirasa dair çeşitli paylaşımlar yapıldı.

07.03.2025 15:45  Güncelleme: 16:11
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(BURSA) - "1. Mudanya Kültürel Miras Konferansı: Göbeklitepe'den Myrleia'ya" Mudanya Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Konferansın açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Myrleia antik kentindeki kazıların yeniden başlamasına önem verdiklerini ve antik kentin mutlaka gün yüzüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Mudanya Belediyesi, Mudanya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Mudanya Kent Konseyi iş birliğiyle Mudanya Üniversitesi'nde, "1. Mudanya Kültürel Miras Konferansı: Göbeklitepe'den Myrleia'ya" düzenlendi.

Konferansa, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Dalgıç, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, bilim insanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Dalgıç, ilki düzenlenen konferansın önemini vurgulayarak, Mudanya'nın bilinen tarihinin 2 bin 800 yıl öncesine dayanan bir liman kenti olduğunu, henüz çok küçük bir alanının gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti. Kenti anlamak için tarihine, kültürel mirasına bakmak gerektiğini vurgulayan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Biz Mudanya Belediyesi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkılması konusunu dert ediyoruz. Kültürel mirasımızı günümüze kazandırmak için birçok çalışmalarımız var. Özellikle bu antik kentteki kazıların yeniden başlaması bizim için çok önemli. Mutlaka açığa çıkarılmalı. Bununla ilgili imar planı değişikliği, kamulaştırma gibi girişimlerimiz var. Birçok kültür buradan geçiyor, izler bırakıyor. Mudanya olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de iş birliği protokolü yaptık, Dereköy'deki kilisenin restorasyonuna başlamak üzereyiz. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni tekrar hizmete sokacağız. Mudanya'nın her yeri, taşı, toprağı tarih... Tarihi kültürel mirasımızın yanında, somut olmayan kültürel mirasımız zeytin, üzüm de bizim için çok önemli. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Mudanya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı serginin de açıldığı konferansta, bilim insanları Göbeklitepe'nin ritüel dünyasından İznik'in dini merkez konumuna, Myrleia'nın kültürel hazinelerine kadar uzanan ve insanlık tarihine ışık tutan paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da 1. Kültürel Miras Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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