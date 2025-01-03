Mudanya'da 3 Araçlı Kaza Kamerada

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kemal D. (68) idaresindeki 16 LL 156 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce yol kenarında park eğitimi yapan 16 UCD 24 plakalı sürücü kursu otomobiline, ardından karşı yönden gelen 16 JG 921 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Kemal D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerince araçtan çıkarılan ve ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.