Mudanya'da Bıçaklı Cinayet Davası

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde kapısının önüne ayakkabı koyması nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hasan Ş, daha önceki beyanlarını tekrar etti.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde bir apartmanda 2023 yılının eylül ayında, şoförlük yapan yönetici Hasan Ş'nin, karşı dairede yaşayan Mustafa Çikin'i kendi kapısının önüne ayakkabılarını koymaması konusunda uyarması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavgadan 2 gün sonra yolda Hasan Ş. kullandığı otomobili, bisikletle giden Çikin'in üzerine sürmüştü. Aracından inen Hasan Ş, Çikin'i bıçakladıktan sonra kaçmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, vücuduna 30 bıçak darbesi alan Çikin'in öldüğünü belirlemişti. Polise teslim olan Hasan Ş. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Hasan Ş. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.