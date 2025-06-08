Mudanya\'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

O.Ç. ile K.T. ve N.K. Halitpaşa Mahallesi'ndeki Şeref Sokağı'nda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç. yanında taşıdığı bıçakla K.T. ve N.K'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken N.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli O.Ç, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.