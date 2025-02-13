Mudanya'da Çocuklara Sağlıklı Yaşam Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mudanya'da Çocuklara Sağlıklı Yaşam Protokolü

Mudanya\'da Çocuklara Sağlıklı Yaşam Protokolü

Mudanya Kent Konseyi, sağlıklı yaşam için eğitim kurumlarıyla protokol imzaladı. Farkındalık artırılacak.

13.02.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Kent Konseyince, "Çocuklar ve Gençler İçin Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Toplum" sloganıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında temizlik, çevre ve halk sağlığı konularında farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan protokol imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki imza törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Molasalih, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, Eğitim ve Projelerden Sorumlu Yürütme Üyesi Nuran Piliçer ile Mudanya Belediyesi temsilcisi katıldı.

Kent Konseyi, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mudanya Belediyesi ve Mudanya Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, çevre temizliği ve halk sağlığına duyarlı davranış geliştirilmesini desteklemek amacıyla bir dizi eğitim programı düzenlenecek.

Protokol ile başlayan proje, Mudanya Kent Konseyi Eğitim, Projeler, Kültür Sanat, Sağlık Çalışma Grupları ve Mudanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tarafından yürütülecek.

Program dahilinde atölyeler, spor ve oyun aktiviteleri ve sınıf-salon-bahçe-masa etkinlikleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler, masallar, felsefe ve zeka oyunları, geri dönüşüm çalışmaları gibi etkinliklerle eğitime dahil edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ve eğitim programlarına uygun yürütülecek eğitimin ilk etabı, 17 Nisan'da sona erecek.

Proje çalışması sonunda, ölçme ve değerlendirme sonuç raporu Milli Eğitim Bakanlığına öneri olarak sunulacak.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Mudanya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Çocuklara Sağlıklı Yaşam Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Yunanistan’da Anafiya Adası’nda da OHAL ilan edildi Yunanistan'da Anafiya Adası'nda da OHAL ilan edildi
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
09:27 Zeynep Sever Demirel’e sürpriz baby shower partisi Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı Zeynep Sever Demirel'e sürpriz baby shower partisi! Volkan Demirel ile pozlarına yorum yağdı
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:15 Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 21:10:58. #1.11#
SON DAKİKA: Mudanya'da Çocuklara Sağlıklı Yaşam Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.