Bursa'nın Mudanya ilçesinde, inşaat mühendisi Mehmet Alper'in (27) denizde cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye sahilinde denizde erkek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, cesedi denizden çıkardı.
Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin inşaat mühendisi Mehmet Alper olduğu belirlendi. Kayıp ihbarı olmadığı öğrenilirken, Alper'in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Mudanya'da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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