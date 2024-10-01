Mudanya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Uğur Demirhisar yönetimindeki 16 BJC 275 plakalı otomobil, Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halindeyken bir akaryakıt istasyonunun kaldırımına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yerinden fırlayan aracın lastiği, yakındaki bir motosikletin yanında bekleyen 2 kişiye çarptı.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Mudanya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastanedeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen ve Mudanya'nın eski belediye başkanlarından Erol Demirhisar'ın oğlu olduğu öğrenilen Uğur Demirhisar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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