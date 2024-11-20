Mudanya'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi Restore Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mudanya'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi Restore Edilecek

Geniş Video İzle

Mudanya'nın tarihi Uğur Mumcu Kültür Merkezi, restore edilerek hem yerel halkın hem de turistlerin hizmetine sunulacak. Restorasyon projesi, merkez çevresindeki yapıları da kapsayacak ve bölgeyi önemli bir turizm çekim noktası haline getirmeyi amaçlıyor.

20.11.2024 11:21  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Mudanya'nın önemli tarihi yapılarından Uğur Mumcu Kültür Merkezi restore edilerek turizme kazandırılacak. 1834 yılında Rum kilisesi olarak inşa edilen ve birinci derece taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli binanın, çevresindeki yapılarla birlikte restorasyonu için gerekli ön hazırlıklar tamamlandı.

Mudanya Belediyesi, tarihi Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve çevresindeki yapıları kapsayan büyük bir restorasyon projesine başlıyor. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bir süredir kullanılamaz halde olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni çok kısa bir süre içinde çevresindeki yapılarla birlikte ilçenin kültür ve sanat hayatına yeniden kazandıracaklarını söyledi.

Dalgıç, "Dönemin tüm özelliklerini taşıyan, tescilli ve çok değerli bir yapı olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi, uzun yıllar ilçemizde bir kültür sanat merkezi olarak görev yaptı. Ancak üç-dört yıl önce kullanılamaz hale geldi. Göreve geldiğimizde, bu yapıyı nasıl yeniden canlandırabiliriz düşüncesiyle Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile temasa geçtik ve projelerimizi hazırladık. Onay gelir gelmez hızla ihaleye çıkacağız" dedi.

"Korumayı, yapıyı yalnızca saklamak değil, geleceğe taşımak olarak anlıyoruz"

Restorasyon çalışmalarının tarihi yapıyı tamamen eski haline döndürmek değil, bugünün şartlarına uygun şekilde kullanılabilir hale getirmek amacıyla gerçekleştirileceğini vurgulayan Dalgıç, "Amacımız, mümkün olduğunca özgün yapıyı hatırlatan bir dokunuşla, bizden sonraki nesillere bu mirası aktarmaktır. Korumayı, yapıyı yalnızca saklamak değil, geleceğe taşımak olarak anlıyoruz" diye konuştu.

Restorasyon projesinin kapsamını genişleterek, merkezin yanındaki Zeytin Dalı binasını da projeye dahil edeceklerini vurgulayan Başkan Dalgıç, şu bilgileri verdi:

"Sosyal Yardım Müdürlüğü olarak kullandığımız yapı da tescilli bir eser ve yıllarca bu binanın lojmanı olarak kullanılmış. Her iki yapıyı bir kompleks haline getirip bahçesiyle birlikte daha etkili bir şekilde değerlendireceğiz. Ayrıca, bu alandaki çeşmeyi de projeye dahil ederek bölgeyi bambaşka bir yere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sadece gösteriler için kullanılan değil insanlarımızın günlük yaşamında kullandığı, bahçesinde zaman geçirdiği çok güzel bir yapı haline gelecek. Çok heyecanlıyız."

Projenin Mudanya için turizm açısından da büyük bir önem taşıdığını dile getiren Dalgıç, şöyle tamamladı:

"Önemli bir çekim noktası olacak"

"Mudanya'yı turizm merkezi haline getirmek istiyoruz. Sanat turizmi burada büyük bir potansiyele sahip. Hemşehrilerimiz sanata büyük değer veriyor, etkinliklere aktif katılım gösteriyor. Mevsim şartları nedeniyle dış mekan etkinliklerini devam ettiremiyoruz. Restorasyon sonrası Uğur Mumcu Kültür Merkezi, hem Mudanya halkı hem de turistler için önemli bir çekim noktası olacak. Mudanya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yaşamaları için sanatçılarımızı ve sanatseverleri buraya davet ediyoruz. Mudanya, sadece bir gün ziyaret edilecek bir yer değil; gastronomi, inanç turizmi ve doğasıyla zengin bir kültürel mirasa sahip. Dolayısıyla, buraya gelenlerin her açıdan keyif alacağına inanıyoruz."

Mudanya\'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi Restore Edilecek
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Uğur Mumcu, Mudanya, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi Restore Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:16 Kredi kartlarına komisyon oyunu Paranızı geri alabilirsiniz Kredi kartlarına komisyon oyunu! Paranızı geri alabilirsiniz
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:52:06. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi Restore Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.