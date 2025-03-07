Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle 2 köyde karantina başlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti.
Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.
Besicileri karantinaya uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, ilçede cumartesi günü kurulan hayvan pazarının açılmayacağını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Karantina Uygulaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?