Mudurnu'da Karantina Uygulaması - Son Dakika
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Mudurnu'da Karantina Uygulaması

Şap hastalığı şüphesiyle Mudurnu'da 2 köy karantinaya alındı, hayvan pazarları kapatıldı.

07.03.2025 15:17
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle 2 köyde karantina başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Mangırlar ve Pelitözü köylerinde şap hastalığı şüphesi üzerine harekete geçti.

Ekipler bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Besicileri karantinaya uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, ilçede cumartesi günü kurulan hayvan pazarının açılmayacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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