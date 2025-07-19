Mudurnu\'da örtü yangını hızlıca söndürüldü

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, tarım arazisi ile orman arasında çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan Kovucak köyü mevkisindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ormana sıçrayıp örtü yangınına sebep oldu. Bölgeye gelen Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.