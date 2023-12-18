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Mudurnu'da sis manzarası - Son Dakika
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Mudurnu'da sis manzarası

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sabah saatlerinde oluşan sis tabakası güzel görüntüler ortaya çıkardı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Mudurnu'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyarıyor. Mudurnu Ovası'nda etkili olan sis güzel görüntüler de ortaya çıkardı.

Mudurnu\'da sis manzarası
18.12.2023 - 22:32,
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Mudurnu'da sis manzarası böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sabah saatlerinde oluşan sis tabakası güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Mudurnu'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İlçenin bazı bölgelerini görünmez hale getiren sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor. Polis ve jandarma ekipleri, ilçenin yoğun olarak kullanıldığı bağlantı yollarında sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyarıyor.

Abant Dağları'nın eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda etkili olan sis güzel görüntüler de ortaya çıkardı. Sis tabakasının oluşturduğu manzara, havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mudurnu'da sis manzarası - Son Dakika
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