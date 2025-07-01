Müfettiş Gelişim Eğitimi Çanakkale\'de Başladı

Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Müfettiş Gelişim Eğitimi" programı başladı.

Güzelyalı köyünde bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki programının açılışı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın konuşmalarıyla başladı.

Açılışta, programın amacı ve içeriğine ilişkin bilgi verilerek, katılımcılara yönelik iyi dilek ve temenniler iletildi.

Eğitime, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı müfettişler, eğitimciler ve ilgili birim görevlileri katıldı.

Eğitim programı, 5 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.