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Muğla Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde bulunan 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, başka bir lastik botta tespit edilen 19 düzensiz göçmen ise yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla Bodrum\'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı
22.12.2023 - 09:15,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilerek durdurulan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı - Son Dakika
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