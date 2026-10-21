Muğla Bodrum'da 87 yaşındaki adam, iddiaya göre bastonu kırılınca ateşe düşüp öldü - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da 87 yaşındaki adam, iddiaya göre bastonu kırılınca ateşe düşüp öldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde bahçesinde temizlik ateşi yakan 87 yaşındaki adam, iddiaya göre bastonunun kırılmasıyla dengesini kaybederek ateşin içine düştü ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bahçesinde temizlik yaptığı sırada bastonunun kırılması sonucu yaktığı ateşin içine düşen Mehmet Ertok (87) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçesinde temizlik ateşi yakan Mehmet Ertok, iddiaya göre kullandığı bastonun kırılması üzerine dengesini kaybederek ateşin içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ertok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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