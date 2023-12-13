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Muğla Bodrum'da Denize Düşen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla Bodrum'da Denize Düşen Köpek Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize düşen bir köpek, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürüldü. Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların duyarlı ihbarları sayesinde köpeğin kurtarıldığını belirtti.

Muğla Bodrum\'da Denize Düşen Köpek Kurtarıldı
13.12.2023 - 16:51,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Torba Mahallesi'nde bir köpeğin denize düştüğü ihbarı üzerine, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bölgeye hareket etti. Ekipler, kara yolunun olmadığı bölgeye yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaştı.

Denizden çıkarılan köpek, Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürüldü.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere, belediyenin can dostlara yönelik duyarlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin, zorlu koşullara rağmen özverili şekilde hareket ederek köpeği kurtardığını belirten Aras, "Vatandaşlarımızın duyarlı ihbarları, can dostlarımızın hayatını kurtarmamıza vesile oldu." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da Denize Düşen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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