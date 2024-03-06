Muğla Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 28 metrelik teknenin Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İçerisinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Kalesi açıklarına demirletildi.
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