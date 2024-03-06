Muğla Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında meydana gelen makine arızası sonucu sürüklenen 28 metrelik teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, tekneyi yedekleyerek Bodrum Kalesi açıklarına demirletti.

06.03.2024 20:07  Güncelleme: 20:08
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 28 metrelik teknenin Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

İçerisinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Kalesi açıklarına demirletildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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